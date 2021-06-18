【高盛推介】滙豐逆市跌　留意高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局鷹派發言令加息預期升溫。而滙豐控股受隔晚美股銀行板塊拖累下受壓，周五(18日)早段股價逆市下跌。

日前聯儲局議息，如期維持利率及量化寬鬆(QE)規模不變後大幅上調通脹預測，及有官員推前最快2023年加息預測。此外，有報道引述消息，指滙豐控股已同意出售旗下法國零售銀行業務予美國私募基金博龍資產管理，並料未來數天內公布。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約210萬元。而認沽證則於周四(17日)獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見牛證於周四獲資金轉向流入，有約40萬元，並較集中在43至45元收回區域的產品。熊證方面，則見周四部署的資金沽出50至51元收回區域的產品。

滙豐控股購證18738，行使價48.93元，2021年8月24日到期，實際槓桿17.4倍，高槓桿、低街貨。

滙豐控股購證14640，行使價52.93元，2021年10月26日到期，實際槓桿13.4倍，價外、中期、低街貨。

滙豐控股牛證53323，收回價45元，行使價44元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，高槓桿貼牛。

滙豐控股牛證64194，收回價42.88元，行使價41.88元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐控股沽證24014，行使價43.83元，2021年8月23日到期，實際槓桿14.84倍，高槓桿、低街貨。

滙豐控股熊證66058，收回價55元，行使價56元，換股比率100，槓桿比率5.16倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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