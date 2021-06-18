廣東疫情拖累！美國最大港口恐無貨進港　香港碼頭塞爆

中國廣東省多地社區近日再現新冠肺炎疫情蔓延，當局已採取行動關閉地區和企業，以防止傳播。美國最大港口洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，廣東疫情有可能再次在該港口製造新的瓶頸，甚至無貨進港！

Seroka表示，洛杉磯港受到美國經濟復甦的反彈，隨之而來的是潛在瓶頸。該港口5月處理超過100萬個貨櫃，是114年的歷史中最繁忙的一個月。在大量需求下，港口庫存下降75%，但本月底停泊和等待處理的船舶數量可能接近於零。

值得留意的是，洛杉磯港近60%的進口貨櫃來自中國，因此對中國的任何延誤都會顯得非常敏感。Seroka預計，當中約有1/3的貨物來自廣東省珠江三角洲，而該區出口將「暫時麻痺」。現時只有正常生產力的一半，部分航運公司正略過該些華南地區港口；另有些貨物改為陸上進入香港，更指香港的碼頭現在真的很滿。

Seroka認為，海上交通可能會在今年下半年有所緩解。即將迎來返校季、秋季時裝、年終假期。仍有待觀察的是，美國消費者如何從過去11個月購買零售商品的行為，轉為重新在服務業消費。

美國全國零售聯合會(NRF)周一(21日)致函白宮，要求與拜登政府會面，討論緩解運輸干擾的解決方案。在近期該組織成員企業的調查中，超過95%零售商表示受到港口和運輸延誤的影響。