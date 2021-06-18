奈雪的茶招股！專家建議用現金認購旨在參與

奈雪由趙林、彭鑫夫婦二人於深圳創立，至今成立6年。據悉，公司去年完成太盟投資(PAG)領投的C輪融資後，估值已達20億美元(約156億港元)。公司今次引入瑞銀環球資管、匯添富基金、廣發基金、南方基金等作為基礎投資者，合共認購1.55億美元等值股份，相當於集資額上限23.6%。是次公開認購將於下周三中午12時截止，料本月30日掛牌。

該公司董事長兼首席執行官趙林表示，有信心達到今、明兩年在一線城市及新一線城市分別開設約300及350間店舖的目標。總經理彭心更揚言，只會在優質地段開設門店，每店平均收支平衡期約4個月。

耀才證券行政總裁許繹彬透露，已有許多客戶就此新股查詢，因奈雪的茶具內需概念，並已有盈利能力，相信今次認購反應不俗，但提醒投資者一定要量力而為，切勿「跟風」大手認購。

宏高證券投資經理梁杰文亦表示對股份的看法一般，建議投資者謹慎認購。奈雪估值達300億元，以茶飲股來說偏貴，而且茶飲市場競爭大，若喜茶上市，或長江後浪推前浪。再者，新股市場最近比較波動，周五(18日)掛牌的兩隻新股開市即潛水，可見市場資金並非盲目認購新股。

他續指，奈雪的基石投資者不算知名，認購比例亦不算高，綜合以上，他建議散戶用現金認購1至2手，旨在參與，幅度利息費用有風險，因股份沒有時代天使升1倍的憧憬。