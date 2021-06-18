移民潮無阻剛需？全球最貴樓市再逼歷史高位...

面對動盪的政治環境，大批香港人選擇移民他鄉。然而，在人口流失的情況下，香港住房需求強勁，令這個全球最貴的房地產市場仍舊銳不可擋，樓價正逼近2019年中期創下的歷史高位，而且十大住宅區的成交金額可望超過200億港元，創23年以來新高。

媒體引述仲量聯行大中華區研究部主管黃志輝表示，儘管人口外移可能不利樓價，負面影響可能不大，不足以扭轉目前嚴重供需失衡的狀況。從近期的新盤反應可見一班，恒基地產旗下鴨脷洲逸南45個單位數小時內被搶光，總值達2.48億港元。而新世界發展的大圍柏傲莊III獲大幅超額認購，平均88名買家競爭一間單位，成為1997年以來最搶手新盤。

然而，若香港樓價進一步上漲，將與港府希望提升市民負擔能力的目標背道而馳。中央政府要求地方官員和企業能穩定樓價，在國家主席習近平的眼中，住房問題是社會不滿的根源。根據世邦魏理仕的報告，截至2020年6月，香港平均樓價達125萬美元(約975萬港元)，冠絕全球。

事實上，按揭利率低企導致樓市熾熱景象的城市不只香港。根據萊坊測計師行的一項指數，相較於新西蘭及加拿大，香港樓價的通貨膨脹其實還算溫和，上季只排第46名。在美國，郊區住屋的競購戰非常普遍，上季樓價創下空前升幅。