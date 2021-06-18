遠展料今年樓價升10%　計劃7月開售沙田項目

該公司地產總裁方文昌接受訪問時表示，集團今年在港主要推售上述大埔公路沙田嶺段8388號低密度住宅新盤，由於全屬大單位，預計會以招標形式銷售為主，售價參考九龍塘及九肚山等物業。物業預計關鍵日期為今年9月底，屬短期樓花項目。樓盤早前已取得入伙紙，稍後將開放現樓單位，有機會7月正式開售。

該公司營業及市務總經理陳富強透露，該盤設有62伙分層戶，全屬三房間隔，實用面積約1,000至約1,500方呎。同時亦提供4座別墅，每戶面積約2,800至3,200方呎，間隔三房或四房設計，花園最細面積亦逾千方呎，全數備有私家泳池。

他指出，近日豪宅物業交投暢旺，同系元朗珀爵於最近2個月亦售出7座洋房，累積賣出8伙，套現約2.3億元。若之後落實通關，相信對沙田項目銷售會有正面幫助，估計整體買家中，具內地背景客戶的比例有機會高達一半。

事實上，集團近年積極香港補充土儲，近期亦成功購入部分新發展項目。方文昌指出，新近向鄧成波家族購入屯門藍地地皮，現正進行換地申請，計劃發展成為中低密度住宅，主力提供中小型單位。而荃灣橫窩仔街項目可申請作住宅發展，可建樓面約10萬方呎。

除住宅項目外，旗下位於啟德的商業項目，總樓面約34萬方呎，預計2023年第四季落成。項目由1幢酒店及1幢商廈組成，提供400間酒店房，配合毗鄰啟德體育園的地理優勢，日後希望可以吸引來港表演及參賽的國際級歌星與球星入住。至於寫字樓部分暫未落實是否保留收租，若計劃出售將會以全幢形式推出。