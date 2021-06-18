香港全年新股集資額料逾4000億元　穩坐全球三甲之內

香港今年第2季新股市場氣氛較冷，有會計師行表示，主要受內地政府加強監管部分行業有關，但預計影響短暫。雖然上半年整體新股數目按年減少22%至46隻，但集資額創歷史紀錄2,097億元，按年飆升1.38倍，維持全年集資額逾4,000億元預測，相信下半年有至少一隻集資逾300億元的「巨無霸」新股、4至5隻集資100億元的大型新股，料穩坐全球新股集資排名三甲之內。

不過，納斯達克市場上半年集資約3,566億元，暫居全球首位，加上之後有集資約100億美元的滴滴出行掛牌。該行認為，香港今年重奪第一名有挑戰，但在寬鬆的貨幣政策下為市場帶來流動性及正面情緒。

對於近期企業棄港赴美上市，該行會計師指出，美國市場多創新、科技企業，加上當地投資者更理解有關企業的商業模式生意模式，而不少企業赴美前已抱有再回港上市的想法。不過，香港亦逐步建立初創、科技的生態圈，當市場愈趨成熟時，擴大市場的深度及闊度，有助吸引更多企業來港上市。