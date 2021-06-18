中汽協：料未來5年中國電動車銷量增長逾40%

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，從目前快速發展的新能源汽車市場表現來看，加上雙碳目標的驅動，政府會加速新能源汽車市場化進程，預計未來5年電動車銷量增長將保持在40%以上，到2025年新車佔比將突破20%，或達到更高水平。

他續稱，數據及信息是產品研發的重要資源，從數據跨境及信息安全角度出發，研發本地化將成為必然趨勢。「電動化格局加速形成。預計今後5至8年，中國將有大量國IV及以下的在用車輛逐步面臨淘汰替換，這給電動車市場帶來巨大空間。」

他指出，隨着新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車市場將發生明顯改變，能源使用結構將產生改變，綠色能源利用率大大提高，電池、電機等新材料供給將達到新的平衡，充換電基礎設施布局顯著擴大。

此外，他指數碼化將成為汽車產業生態鏈上的主牽引，在中國巨大的市場拉動下，與傳統的供應鏈加速融合，共同構建完整的、區域性產業鏈保障體系，支撐「雙循環」暢通，為國內外零件企業帶來新的發展機遇，給科技創新型企業帶來無限的發展空間。

中汽協早前公布的數據顯示，中國5月新能源汽車銷量按年增長159.7%，為21.7萬輛；1至5月新能源汽車銷量按年增長224.2%，為95萬輛。中國乘用車聯合會則將今年新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。