羅兵咸永道未來5年全球投資936億元　創10萬職位

會計師行羅兵咸永道全球宣布全新發展戰略「新方程:信任+成就」，是為了應對全球的重大變化，如科技顛覆、氣候變化、地緣政治以及新冠肺炎疫情所帶來的持續影響，包括其全球網絡將在未來5年內，投資120億美元(約936億港元)，預估將創造逾10萬個新工作機會，持續全面賦能合夥人及員工未來技能，以駕馭新時代的挑戰。

該行將投資30億美元(近240億港元)於亞太地區，以加快在該行在亞太區的布局及業務拓展，計劃在2026年實現業務量雙倍目標，並保持亞太地區的市場領導者地位。

羅兵咸永道全球主席羅浩智(Bob Moritz)表示，世界形勢正在發生深刻的變化，政府、企業和機構若要取得持續成功，需要在不斷贏取信任和創造持續成就之間建立良性循環。該行具規模的全球投入、專業優勢整合等，能夠幫助企業、各利益關連方和社會層面發掘和創造新的價值。

該行指，新方程戰略建立在其對全球趨勢分析洞察以及與客戶和各利益相關方的深入對話基礎上，將聚焦在客戶未來幾年所面臨的相互關聯的兩大關鍵需求，即建立和獲取信任，以及在競爭和不確定性加劇的大環境中創造持續成就。

另外，羅兵咸永道將擴充其環境、社會和治理(ESG)創智中心，及創立全球ESG研究院，擴大ESG及其相關主題，同時以賦能員工將ESG概念納入，並整合到工作中。該行60個國家和地區的1,000位合夥人剛完成為期6星期的深度探討，重點關注全 球關鍵趨勢所衍生的商業問題。