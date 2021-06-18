二手樓價指數按周升0.49%

中原城市領先指數CCL報186.58點，按周升0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.33點，按周升0.53%。CCL(中小型單位)報186.80點，按周升0.47%。三大整體指數同創94周新高(即2019年9月後)，兼齊升三周，CCL_Mass累升1.65%、CCL(中小型單位)累升1.41%及CCL累升1.13%。

CCL(大型單位)報185.39點，按周升0.57%，連升2周共0.81%。復活長假後9周計，豪宅樓價5升4跌，累升3.54%，走勢反覆向上。

CCL四大整體指數齊升，出現4次。CCL Mass累升3.97%，CCL(中小型單位)累升3.71%， CCL累升3.68%及CCL(大型單位)累升3.54%，樓價升勢顯著。現時CCL_Mass距離自己歷史高位相差1.22%、CCL(中小型單位)相差1.78%、CCL相差2.05%及CCL(大型單位)相差3.40%。相信樓價升勢持續，CCL即將重返自己190.48點的歷史高位。

分區方面，新界西樓價走勢強勁，新界西CCL_Mass最新報175.21點，為歷史第三高，距離2018年7月份176.99點的歷史高位，相差僅1.01%，是CCL八大指數中，最接近自己的歷史高位。指數按周升0.41%，連升6周，是近115周首次出現，累計升幅達3.27%，升勢持續而穩定。相信新界西CCL_Mass有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

九龍CCL_Mass報186.59點，創94周新高，按周升2.44%，連升3周共4.32%。港島CCL_Mass報191.30點，按周跌0.53%，連續8周企穩191點水平。新界東CCL_Mass報195.20點，前周急升後，正常回軟兩周，長期走勢繼續反覆向上。三區指數與自己歷史高位相比，九龍CCL_Mass相差1.12%，港島CCL_Mass相差3.99%，新界東CCL_Mass相差6.52%。