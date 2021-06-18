【產經直播】恒指有望挑戰29000關？
2021年06月18日 16:12
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港股周五(18日)高開27點後反覆向上，最多升272點，重上50天線(約28,734)，收市升242點，報28,801點；科技股反彈，科指重上8,000關，港股短期有望挑戰29,000關？
安踏(02020)發盈喜，預期中期溢利按年增長不少於110%，2020年同期約16.6億元人民幣。股價應聲彈起，破頂高見178元，連帶李寧(02331)及特步(01368)同樣創新高，有貨應先食胡保住勝利？
光伏股受追捧，信義光能(00968)大升逾8%，為表現最佳藍籌；帶動其他光伏股炒起，光伏股由高位回落不少，現時係吸納好時機？
兩隻新股今日(18日)公開招股，奈雪的茶(02150)招股價介乎17.2至19.8元，一手入場費9,999.7元；另外和黃醫藥(00013)招股價最高45元，一手入場費為22,727元，兩隻抽邊隻好？
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