疫下人流逃出亞太區大城市　加入「數碼游牧族」…

新冠肺炎疫情肆虐全球逾年，不但令全球經陷入衰退，更對人們的生活和工作帶來衝擊。數碼經濟大行其道之下，不少傳統工種面對被淘汰的命運，新工種則乘勢冒起。

外媒報道，受疫情影響，亞太區旅業幾乎停頓。世界旅遊觀光協會(World Travel & TourismCouncil)數據顯示，疫情相關的旅遊限制對觀光業衝擊甚巨，估計全球經濟因此損失達370億美元、逾200萬人失業。

以菲律賓為例，抗疫禁令及國內旅遊限制，令數以百萬工作機會流失。為了避免停留在首都，部分菲律寶人索性前往海灘工作，加入一群日益龐大的「數碼游牧族」群，協助受重創的觀光業勉強存活。

報道指出，擁擠的馬尼拉有許多數碼工作者擔心疫情和封鎖與限制措施，故逃往人煙稀少的熱門自然景點工作，為仰賴外來遊客的社區挹注亟需的金錢。報道引述菲律寶自由撰稿作家兼通訊專家馬利安諾(TanyaMariano)的經驗。她在住家以北數小時車程外的衝浪小鎮聖胡安市(San Juan)租了一戶海景公寓，以「明顯改善生活質素，更接近海洋、接近自然讓人非常平靜…」。她表示，當在開會時，通常是透過Zoom或Google Meet，會試着不要將海灘當作我的背景，只展示牆壁，免讓其他人不悅。

沒有官方數據顯示，有多少人在菲律賓美如明信片般的海灘和潛水勝地遙距工作，但可以確定的是，這只是以往湧向菲律賓海岸數百萬遊客的一小部分。