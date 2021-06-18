通脹升溫促商品價格波動　中國對這種原材料又愛又恨？

外媒報道，短短一個月內，鐵礦石由價格飛升至歷史新高，然後墜入熊市，又再反彈到牛市。外媒引述Kallanish商品分析師Tomas Gutierrez指，中國希望減低鋼鐵產量控制價格，但又要保持就業，兩者有衝突，政策搖擺希望平衡，鋼鐵前景亦隨之改善或變差。

投資中國西部鋼鐵廠的一家上海投資公司負責人指，中國影響鐵礦石供應的結構問題甚多，例如目前庫存在歷史低位，且最近幾周澳洲及巴西的入口到貨效率低，加上早前礦區事故或再限制本土產量等等。

而短期而言，中國大陸決定壓低原材料價格，包括鐵和鋼在內。

上海金屬市場公司資深分析師Lu Ting指出，夏季是中國建築業與製造業的傳統淡季，短期鐵礦石價格不易大升，料未來三個月鐵礦石價格會在每噸180美元到210美元間徘徊。CRU集團資深分析師Richard Lu則指，中國逐漸退出大規模刺激措施，回歸國內消費導向的成長，鋼鐵需求或轉溫和。

澳洲礦商Fortescue金屬行政總裁Elizabeth Gaines則預計，中國政府於2021年的政策都將支撐鋼鐵需求。Fortescue金屬為全球第四大鐵礦石供應商。