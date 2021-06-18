國泰5月載客量較疫情前插99% 預警上半年仍錄重大虧損
2021年06月18日 17:28
東網電視更多新聞短片
因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)表示，2021年上半年，香港及主要市場為應對疫情而實施嚴格的旅遊限制及檢疫安排，及進一步收緊對機組人員的強制檢疫規定，因而限制了集團營運客運服務的能力，令期內客運運力處於單位數百分比的水平，亦令貨運運力收縮，預計今年上半年的業績仍會錄得重大虧損。
國泰航空今年5月份載客2.4萬人次，相比2019年5月疫情前的水平下跌99.2%。今年首5個月，載客人次較去年同期下跌97.3%，運力下跌88.6%，而收入乘客千米數則下跌97%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年5月客運相對於2019年5月的疫情前水平僅營運3.5%的運力，每日平均接載的乘客處於774人次的低位，運載率仍僅為26.7%。
貨運方面，今年5月份運載9.23萬公噸貨物及郵件，較去年同月下跌6.4%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少16.9%。今年首5個月，載貨量較去年同期下跌23.2%，運力下跌37.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.5%。