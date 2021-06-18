國泰5月載客量較疫情前插99%　預警上半年仍錄重大虧損

國泰航空今年5月份載客2.4萬人次，相比2019年5月疫情前的水平下跌99.2%。今年首5個月，載客人次較去年同期下跌97.3%，運力下跌88.6%，而收入乘客千米數則下跌97%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年5月客運相對於2019年5月的疫情前水平僅營運3.5%的運力，每日平均接載的乘客處於774人次的低位，運載率仍僅為26.7%。

貨運方面，今年5月份運載9.23萬公噸貨物及郵件，較去年同月下跌6.4%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少16.9%。今年首5個月，載貨量較去年同期下跌23.2%，運力下跌37.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.5%。