新股孖展奈雪的茶錄768億元 和黃醫藥未足額
2021年06月18日 18:35
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中國茶飲品牌奈雪的茶(02150)周五(18日)首日招股，已獲18家券商合共借出768億元孖展額，相當於公開發售集資5.09億元，超購逾149倍。
當中，耀才證券借出最多，達169億元，富途借出165億元，輝立借出133億元。孖展息率方面，普遍介乎1.78厘至3.98厘。耀才表示，提供低至1.5厘孖展利率。
奈雪的茶下周三「截飛」，每股招股價介乎17.2至19.8元，發行2.57269億股新股，集資最多50.93億元。每手500股，入場費9,999.76元，預期本月30日掛牌。
同日起招股的和黃醫藥(00013)表現較為遜色，孖展認購未足額。該公司將於下周三(23日)截止認購，計劃發售約1.04億股股份，招股價45元，每手500股，入場費為22,726.74元，預計於6月30日上市。
至於周五孖展「截飛」的內地物業管理公司越秀服務(06626)出現抽飛，孖展認購額縮至8.72億元，超購僅2.6倍。該公司下周一(21日)截止招股，每股招股價介乎4.88元至6.52元，發售3.697億股，集資最多24.1億元。每手500股，入場費為3,292.85元，預期6月28日掛牌。