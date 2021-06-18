新股孖展奈雪的茶錄768億元 和黃醫藥未足額

當中，耀才證券借出最多，達169億元，富途借出165億元，輝立借出133億元。孖展息率方面，普遍介乎1.78厘至3.98厘。耀才表示，提供低至1.5厘孖展利率。

奈雪的茶下周三「截飛」，每股招股價介乎17.2至19.8元，發行2.57269億股新股，集資最多50.93億元。每手500股，入場費9,999.76元，預期本月30日掛牌。