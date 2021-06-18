中銀香港推電子支付工具綁定優惠迎消費券

中國銀行(香港)由即日起提供電子支付工具綁定優惠，讓中銀信用卡客戶於香港特區政府發放5,000港元消費券前做好準備。此外，商戶亦可享BoC Bill綜合收款服務開戶費及首年年費豁免優惠，該服務同時支援全部四款獲甄選可發放消費券的儲值支付工具，有助商戶捕捉消費券的機遇。

中銀信用卡(國際)總經理黃金岳表示，以中銀信用卡綁定流動支付工具的整體數量，於今年首季按年錄得逾2成升幅；而流動支付簽賬金額首季按年亦錄得超過5成升幅，其中客戶偏向以流動支付工具於餐飲、超市、百貨公司及公共交通等簽賬，相信消費券發放期間會進一步帶動電子支付交易上升。

客戶凡於8月底前，每月以Apple Pay透過中銀信用卡為手機八達通單筆增值滿港幣400元，可享高達60元現金回贈，連帶同期加入八達通及申請自動增值的優惠，合共可於消費券派發前享高達310元獎賞。

而商戶只需透過一部「BoC Bill」多功能終端機，即可支援全部四種獲甄選可發放消費券的儲值支付工具:支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞2及WeChat Pay HK。商戶成功申請中銀香港「BoC Bill」綜合收款服務，即可享總值3,400元的開戶費及首年年費豁免優惠。