東方報業全年溢利逾2億元　連特別息共派7仙

《東方日報》連續45年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章，是一份香港人的報紙。過去一年，香港受新冠肺炎疫情影響，抗疫資訊顯得尤其重要，《東方日報》提供詳盡資訊，不平則鳴，積極發揮第四權的監察作用。珩峰市場研究於今年5月10至26日進行的讀者人數調查發現，《東方日報》讀者人數高達309萬人，比《蘋果日報》多109.3%。

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年內，集團數碼媒體廣告收入增長8.83%至1.27億元，出版報章分部溢利增長20.57%至9,105.7萬元。融資業務增長亦比預期理想，反映集團業務多元化的優勢，總貸款利息收入增長36.37%至2,108.1萬元，分部溢利增長39.43%至1,946萬元。股東應佔溢利增長強勁，原因亦包括生產成本及營運開支減少、澳元升值產生的收益、投資物業的公允價值上升。

另外，董事會認為，現時公司名稱「東方報業集團有限公司」似乎未能確切反映業務多元化的實況，因此建議將公司名稱改為「東方企控集團有限公司」，以提升企業形象，令定位更清晰。