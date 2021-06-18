呢個地方有銀行以6.5厘息搶現金存款　點解咁豪爽？

緬甸軍事政變至今已將近5個月，因遭國際制裁，外企撤出，民生潦倒，緬甸元大貶17%，物價飛漲，連當地央行因擔憂通脹扣住現金供應，導致銀行也出來搶現金。外媒報道，有當地銀行推出現金存款可獲6.5%利息的優惠，吸引存戶存入現金。

報道指出，緬甸在2月政變後，當地央行擔心緬元貶值和通脹，不願增加現金供應，導致銀行收緊取款限制，加上員工和供應商要求以現金付款，引爆緬甸現金短缺浪潮。報道引述緬甸的外企指出，他們無法應付當地員工以現金而非銀行轉帳的方式支付工資，愈來愈多供應商和其他業務合作夥伴也要求以現金付款，更有商戶索性停止信用卡交易，只接受現金。

本來，只要央行供應現金，就可解決問題，惟緬甸央行擔心增加流通現金數量會降低緬甸元的價值，並引發通脹。因為提供的現金愈多，就會有愈多的人提取現金，並將其兌換成美元作為安全貨幣，促使緬甸元貶值。

5月份，緬甸匯價一度貶破每美元兌1,700緬甸元關。截至周五(19日)，商業銀行對緬甸元的報價為每美元兌1,595至1,605緬甸元，比政變前的匯率下跌17%。