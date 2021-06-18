港首季信用卡交易總額按季增加2.8%

香港金融管理局(金管局)公布，於2021年第1季末，在市面流通的信用卡總數為1,932萬張，按季下跌0.3%，按年下跌1.5%。金管局指出，信用卡交易量及金額(包括零售銷售及現金貸款)容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

在2021年第1季，信用卡總交易量為2.2億宗，較上一季減少0.9%，較去年同期則增加7.8%。首季信用卡交易總額為1,740億港元，按季增加2.8%，與按年增加1.2%。交易總額當中，有83.6%為香港本地消費，逾一成為海外消費，現金貸款則佔5.6%。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。首季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加1.9%至3,964萬宗，總額則按季增加0.3%至785億港元。與2020年同期比較，首季的扣帳卡總交易量增加4.8%，總額減少8.1%。正如信用卡交易，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。

支付卡統計資料是根據8家支付卡計劃營運機構的信用卡及/或扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。