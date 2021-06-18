西貢豪宅損手近73萬元離場　物業貶值約7%

雖然樓市持續上升，惟個別新界豪宅接連錄得蝕讓成交。其中西貢逸瓏海匯2座連天台戶，實用面積595方呎，以940萬元沽出，外籍原業主於2017年6月以1,012.75萬元購入，持貨4年帳面蝕讓72.75萬元，物業期間貶值約7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔置富花園11座低層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，原業主開價約780萬元，議價後以約755萬元成交，呎價約17,198元。

●柴灣高威閣3座中層A室，實用面積約396方呎，兩房間隔，獲上車客以581.8萬元承接，呎價約14,692元。原業主於2018年1月以約506萬元購入，現帳面獲利約75.8萬元或約15%。

●北角海峰園2座崇峰閣極高層H室，實用面積約854方呎，三房連套房間隔，以1,890萬元售出，呎價約22,131元。原業主在2014年4月以約1,230萬元買入，現轉手帳面獲利約660萬元或53.7%。

●北角威景臺B座中層9室，實用面積700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,418萬元承接，呎價約20,257元。原業主持貨近22年，帳面獲利1,033萬元或約2.7倍。

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九龍區

●藍田匯景花園13座高層F室，實用面積718方呎，三房連套房間隔，最初開價1,350萬元，放盤約2個月，累降52萬元，即以1,298萬元成交，呎價約18,078元。原業主持貨近15年，單位期內升值約1.7倍。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄14宗成交，平均實用呎價約13,732元。屋苑4期百老滙街89號頂層，實用面積767方呎，三房間隔，以890萬元易手，呎價約11,604元。原業主於2011年3月以498萬元買入，現沽貨帳面獲利392萬元離場。

●茶果嶺麗港城本月暫錄約10宗成交，交投較上月同期13宗放緩，平均實用呎價約14,955元。屋苑37座高層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，以854萬元易手，呎價約16,518元，單位期內升值約3倍。

●將軍澳日出康城緻藍天2座中層LC室，實用面積約739方呎，三房套連儲物室間隔，原叫價1,120萬元，議價後減120萬元或約10.7%至1,000萬元沽出，呎價約13,532元。原業主持貨約6年，現轉手帳面獲利約341.5萬元或約52%。

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新界區

●西貢逸瓏海匯2座連天台戶，實用面積595方呎，兩房連儲物室間隔，以940萬元沽出，呎價約15,798元。外籍原業主於2017年6月以1,012.75萬元購入，持貨4年帳面蝕讓72.75萬元，物業期間貶值約7%。

●沙田御龍山「鳳凰樓」5座高層戶，實用面積773方呎，三房套連儲物室間隔，以1,670萬元連租約沽售，呎價約21,604元。原業主持貨12年，現帳面獲利612.5萬元或約58%。

●大埔中心14座中層B室，實用面積391方呎，兩房間隔，開價約618萬元，議價後以605萬元易手，呎價約15,473元，較市價略高約3%。原業主持貨9年，單位升值約1.3倍。

●元朗Grand YOHO本月已錄10宗成交，為本月區內最旺的屋苑之一。屋苑9座中層G室，實用面積544方呎，兩房間隔，零議價以952萬元沽出，呎價約17,500元。原業主於2016年9月以755.34萬元一手買入，物業期內升值約26%。

●沙田第一城本月暫錄約17宗成交，平均實用呎價約18,432元。屋苑22座中層F室，實用面積484方呎，三房間隔，議價後以792萬元易手，呎價約16,364元。原業主則於2010年購入單位，單位期內升值約1.3倍。

●馬鞍山新港城本月暫錄約7宗成交，屋苑A座高層6室，實用面積348方呎，兩房間隔，以629萬元易手，呎價約18,075元。原業主於2010年以216萬元購入，現帳面獲利413萬元或約1.9倍。