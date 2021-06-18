何文田全新項目首輪錄逾8.6倍超額認購

九龍區新盤持續熱銷，其中受惠屯馬綫快將全面通車帶動的啟德，區內樓盤加推單位承接不俗。而何文田區全新項目首輪銷售已截止接受登記，共錄得逾8.6倍超額認購，市場料首批單位銷售反應將會理想。

●啟德THE HENLEY I單日再沽約13伙

屯馬綫快將全線通車，區內新盤市況熱鬧。恒基地產（00012）旗下區內THE HENLEY I，今日（6月18日）加推96個單位以先到先得形式發售 ，當中包括早前已提價1%的20伙，市場消息透露，暫時已有約13伙獲買家認購。

該盤是次銷售單位的實用面積由186至889方呎，間隔開放式至三房不等，折實平均呎28,866元，折實售價介乎573.13萬至3,057.95萬元，呎價由24,797至36,013元。

●西南九龍維港滙I連沽3伙 套現逾4815萬元

由信和置業（00083）及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙I，今日（6月18日）再連沽3個單位，套現逾4,815萬元，其中2座16樓A單位，實用面積794方呎，成交價約2,205萬元，呎價約27,771元。而同座12樓A室，面積相同，以售價約2,178.7萬元獲承接，呎價約27,440元。連同第3期銷情計算，項目兩期至今累售321伙，套現逾$43億。

●何文田VAU Residence首輪銷售單位累收逾530個登記

萬科香港發展的何文田VAU Residence，明日（6月19日）推出55伙進行首輪銷售，發展商今日（6月18日）截止接受認購，共錄得逾530個登記，超額認購逾8.6倍。該批單位實用面積由209至388方呎，包括14個開放式、33個一房及8個兩房戶，折實售價由499.8萬至946.2萬元，呎價介乎23,175至26,773元。

●九肚富豪‧山峯四房大戶4936萬元獲承接

百利保控股（00617）旗下沙田九肚富豪．山峯，連續兩日錄得成交，今日（6月18日）透過招標形式售出第1座7樓B單位，屬四房四套間隔，實用面積2,023方呎，成交價4,936.1萬元，包括1個住宅車位，呎價約24,400元， 成交期為720日。該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於上半年累錄14宗成交，套現逾7.6億元。

●日出康城LP6樓價1195萬元單位終止買賣

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，再錄得交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，該盤原本於2018年10月售出的5座23樓D單位，當時做價為1,195.1萬元，成交紀錄冊已列明為終止買賣合約。