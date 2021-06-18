高齡化人口威脅國安？傳內地擬2025年全面解禁生育限制…

外媒報道，內地正起草進一步鬆綁生育限制的計劃，並逐步過度至採行公開獎勵生育的政策，反映隨着內地經濟增長放緩以及人口高齡化，解放生育成了愈來愈急迫的議題。

報道引述消息指出，內地當局正討論在2025年全面解除生育限制的可能性。2025年是「十四五」規劃的最後一年，當局可能先在生育率最低的省份解除該限制，之後再推行全國。

上月內地宣布允許所有夫妻最多生育3名子女，政府高層認為，高齡化人口是國家安全威脅，並呼籲官員面對該挑戰。

報道又指，任何相關限制的鬆綁可能從東北省份開始。東北3省被視為內地的「鐵鏽帶」，1950年代該地區協助內地開始工業化，但1990年代因國家轉向市場經濟而深受重創，如今其生育率為全國最低，最新人口普查顯示，過去10年東北3省人口下滑1.2%。當地政府為了提高生育率，已率先採取更積極的政策。2016年黑龍江省放寬轄下18城鎮的夫妻可以生育第3名子女，較最新宣布的3胎政策早了整整5年。

亦有吉林省政府的研究員指出，該省應盡速起草計劃，結束所有生育限制，並稱結束生育限制仍不足以扭轉該省人口負增長的趨勢，因此有必要採取政策，根據現實條件鼓勵生育子女。