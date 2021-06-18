道指低開330點　資金湧債市避險

美國長期債息再見異動，10年期國債孳息率低見1.469厘，反映資金流入債市避險。美股3大指數受壓，道指跌330點，至33,493點；標指跌30點，至4,191點；以科技股為主的納指跌58點，至14,102點。

觀乎債市表現，10年及30年期美債孳息率均錄下跌，後者更低見2.06厘，為今年2月以來低位。與此同時，2年期及5年債息輕微上揚，意味整體孳息率曲線趨平。有分析指出，長息下跌反映市場對長期經濟增長的樂觀情緒減弱；而短期債息上揚，則反映對聯儲局加息的預期。高盛認為，聯儲局早前「放鷹」，遭投資者解讀為美國經濟擴張在疫情後可能受壓。

不過，傳奇對沖基金經理David Tepper仍看好美股。他表示，聯儲局在政策控制上做得不錯，雖然提前了加息時間表，但股票市場目前依然良好，該局正式開始縮減買債之時，正代表美國經濟真正處於良好狀態。

個股方面，Adobe上季度收入按年升23%，至38.4億美元，非通用會計準則(non-GAAP)下經調整利潤為14.56億美元，按年增長22.6%。該公司股價早段升2.3%，高見563.94美元。

外媒引述消息指，微軟打算大舉於亞洲拓展雲業務，計劃於2022年初或之前，在中國新增4個數據中心，以擴大在亞洲的服務能力。該公司目前在中國已有6個數據中心，並由合作夥伴世紀互聯營運。微軟股價跌0.5%，報259.66美元。

數據分析公司Palantir與美國聯邦航空局（FAA）簽訂合約，為後者提供分析工具，協助認證及監控飛機的飛行安全，該合約最長為期3年，總值1,840萬美元。Palantir股價早段跌0.3%。