滙豐擬以1歐元出售法國零售銀行業務

滙豐控股( 00005 )發通告宣布，HSBC Continental Europe(「HBCE」)已就出售法國零售銀行業務簽訂諒解備忘錄。潛在出售包括法國零售銀行業務HSBC SFH (France)及Crédit Commercial de France品牌的3%所有權權益，惟不包括其制訂壽險或資產管理產品業務。

買方Banque des Caraïbes(加勒比銀行)為美國私募股權公司Cerberus直接或間接控制，HBCE向買方轉讓資產淨值約為20億美元，潛在出售業務包括一個由244家零售分行組成的網絡。於2020年12月31日，共為80萬名客戶提供服務，相關業務的客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，信貸風險加權資產為71億美元。

通告中提到，即使轉讓HSBC SFH及/或在Crédit Logement中3%所有權權益的相關條件未達成，仍可進行出售。

預期潛在出售將於2023年上半年完成。目前預期潛在出售將對滙豐產生除稅前虧損約23億美元(約180億港元)，另加7億美元的商譽減值。就該等出售損失或減值不會即時確認稅務利益。預期大部分預計的出售虧損及減值將於相關業務就記帳的目的分類為持作出售類別時(目前預計為於2022年)獲確認，而任何剩餘部分於交易完成前確認。

預期出售在法相關業務之後，大約3,900名僱員將隨同相關業務轉調。滙豐去年已開始削減當地投資銀行和商業銀行規模。交易達成後，HBCE 將通過其附屬公司繼續從事現有的保險及資產管理業務。

集團行政總裁祈耀年表示，潛在出售法國零售銀行業務，使該行得以大幅精簡歐洲大陸業務，有助加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐，並致力維持滙豐作爲歐洲大陸領先國際批發銀行的地位。

早於上月，滙豐已宣布退出美國零售和小型企業銀行市場，將業務重點轉向財富管理和國際銀行業務，特別是亞洲業務。