【陸續有來】伯恩光學研上市　港資重奪新股話語權

近年罕見的港資大型新股湧現！長和（00001）旗下的生物科技公司和黃醫藥（00013）今日(18日)起招股，集資最多46.8億元，每手入場費22,726.74元，預期本月30日掛牌。另有傳本港商人楊建文名下、在港創辦超過30年的伯恩光學亦計劃在港上市。

和黃醫藥已在美國和英國上市，在港的上市編號亦是和記黃埔除牌前的編號。是次計劃發售1.04億股，每股招股價不超過45元。若公開發售超購85倍或以上，本港公開發售佔比將由約12.5%增至約48.5%，以每手500股計，即手數由2.6萬手增至10萬手，貨源相對充足。

該公司獲5名「重量級」基礎投資者撐場，合共認購3.25億美元（約25.35億港元）等值股份。其中，全球最大投資公司凱雷集團（The Carlyle Group）認購2.1億美元；加拿大養老基金投資公司CPP Investments及新加坡私募股權基金泛大西洋投資集團分別認購5,000萬美元和3,000萬美元；另醫療保健投資公司HBM Healthcare Investments及中金啟融基金分別認購2,000萬美元和1,500萬美元。不過，其首日孖展認購並未足額。

此外，外媒報道指，蘋果公司（Apple Inc.）供應商伯恩光學計劃在港上市，集資最多20億美元（約156億港元），並委聘中金、滙豐及摩根大通負責上市安排。伯恩光學在1987年創立，主要生產手機玻璃背板、屏幕及智能手錶面板等，在香港及內地等都有設廠，早在2018年已傳出有意在港上市。

有會計師行預計，中資概念股回港第二上市的熱潮將持續，下半年可能有4至5隻集資規模過100億元，以及至少一隻集資逾300億元的「巨無霸」新股掛牌，故維持香港全年新股集資額逾4,000億元預測，料將穩坐全球集資排名三甲，惟鑑於其他主要市場亦表現強勁，故今年香港要重奪全球集資榜首位存在挑戰。

至於招股中的新股方面，中國茶飲品牌奈雪的茶（02150）首日已獲18家券商合共借出768億元孖展額，相當於公開發售集資5.09億元，超購逾149倍；內地物業管理公司越秀服務（06626）今日(18日)孖展「截飛」，惟出現「抽飛」現象，孖展認購縮至8.72億元，超購僅2.6倍。

另外，今日掛牌的兩隻新股雙雙「潛水」。生物科技企業科濟藥業（02171）收報30元，較招股價32.8元跌8.53%，一手500股帳蝕1,400元。優然牧業（09858）收市報6.15元，較招股價6.98元挫11.89%，每手帳面虧損830元。