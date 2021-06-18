鷹派抬頭！美銀和瑞信料英提早至明年加息

外國傳媒報道，美銀和瑞信認為，英國將比早前預期更早地推行疫情爆發以來的首次加息舉措。

兩家銀行早前認為，英倫銀行(即英國央行)在2023年之前不會行動，但現在分別預計將在明年第二和第三季首次加息。早前英國通脹意外飆升，將近兩年以來首次突破央行2%目標，同時經濟加速增長，也創造更多職位。

英國經濟遭遇300年來最嚴重衰退後，這預期反映了對於迅速復甦的樂觀預期。英國央行的決策者上月放緩了經濟刺激步伐，下周開會後可能暗示將以多快的速度收緊政策。

英國央行表示，預計今年通脹將達到2.5%，然後回落至目標水平。不過，英國央行行長貝利表示，如果有證據顯示通脹持續上升，他準備收緊政策。

英國最大銀行滙豐銀行的資深經濟學家Chris Hare周四(17日)在一份報告中寫道，經濟前景「與明年英國加息風險升溫的情況相符」。瑞信和美銀周五(18日)也加入這一行列，認為明年將會加息。

瑞信表示，英國央行判斷近期潛在通脹壓力受限，是因為隨着2021年9月崗位支持計劃的結束，預計今年失業率將上升。該行的觀點更加鷹派，認為收緊政策的條件可以更早得到滿足。

瑞信將2021年英國GDP增速預期從6.5%上調至7.5%，通脹預期從1.7%上調至1.8%。美銀預計，英國央行將在2022年夏初或2023年春季首次加息後不久開始量化緊縮。