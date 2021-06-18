華派劉鶴當晶片戰主帥　美媒大潑冷水：坑錢8年還不夠…

Culpan表示，內地決定任命一位晶片「沙皇」--劉鶴領導未來半導體技術發展，是一個不錯的選擇，至少自2018年以來，他一直領導內地的技術改革，惟劉始終非工程師出身，意味這位69歲老人做決策時，還是必須依靠專家。

他稱，內地當局在晶片領域的紀錄還是難以令人激發信心，在2015年設定的目標是到2025年將70%的需求實現國內採購，目前僅是從10%提高到僅僅16%，到2025年要達到20%可能也有難度。其中，中芯雖是內地晶片製造業的一哥，但技術卻落後台積電和三星6年。事實上，在過去的3年，中芯從利息中賺到的錢與從生產晶片中賺到的錢「一樣多」。

再看看其他晶片投資，自2014年以來，內地已在2個不同的國家基金合計投資510億美元扶植半導體產業，至今未培育出高大上的晶片巨頭，而是挖了很大的錢坑，包括紫光集團。中芯和紫光糟糕的財務表現表明，內地已投入了所有資金的技術和工廠，惟在當地市場基礎非常薄弱。華為、聯想集團、阿里巴巴及類似的企業，在購買當前內地晶片更可能躊躇不前，因為這些晶片遠非最新技術，不太可能刺激內地半導體業進入世界前列。

他表示，這並不是說對劉的困境毫無希望，如同內地當局宣揚在太空領域取得的成功一樣，或許有助於提振內地陷入困境的晶片產業士氣。然而，他認為目前還沒有證據表明這種跨越戰略，可以應用於半導體領域。