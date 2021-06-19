東方日報B2：商品大屠殺　油價獨看俏　望破100美元

中國大力打壓大宗商品價格，加上美國天氣良好料有利農作物收成、聯儲局「放鷹」使美元轉強等多重因素夾擊下，包括農產品、工業金屬、貴金屬在內的商品價格受壓，個別更一夜間抹去今年內升幅。芸芸之中僅油價堅挺，更有分析警告新一輪石油危機正醞釀，油價有望突破每桶100美元。

【農產品：乾旱望緩解 大豆陷熊市】

各類大宗商品下跌的主要因素均有不同，外圍農產品期貨周四(17日)洗倉式下跌，主因預期美國降雨可緩解乾旱，以及當局正考慮降低煉油廠強制攙混生物燃料的要求，恐令相關糧食需求下跌。

於芝加哥期權交易所買賣的大豆期貨周四單日暴跌13%，收報每蒲式耳12.52美元，今年由升轉跌4.37%，並累瀉20%陷熊市。小麥同樣蒸發今年升幅，周四收報每蒲式耳6.39美元，跌3.58%，插穿去年底水平。玉米亦瀉6.98%，收報每蒲式耳5.32美元，雖年內仍錄升幅，但6月勢創10年以來最大單月跌幅。大豆、小麥及玉米價格周五(18日)則出現技術反彈。上述「糧食之母」瀉價，拖累在美交易的生豬價格也挫至接近一個月低位，糖和咖啡均跌。

【貴金屬：金價彈唔起 未收復1800】

美元走勢明顯轉強，美匯指數兩個月來首度重上92關，也導致了貴金屬價格暴跌。紐約期金周四重挫4.65%，收報每安士1,774.8美元，創去年11月以來最大單日跌幅，年初至今由升轉跌；現貨金價亦於同日挫2.13%。鈀金、白銀及鉑金期貨跌幅更為驚人，分別下挫10.46%、7.03%及5.63%。紐約期金於周五略為反彈，最多上升1.3%，至1,797.9美元；期銀亦曾一度反彈2.7%。

分析指出，當美債孳息上升，對持有不能產生利息的黃金機會成本增加，後市能否盡快重上1,800美元水平是關鍵，亦是好友的防線。白銀方面，跌勢可能部分受金價影響，也受累基本金屬價格，尤其是銅價。

【黑色系：內地遏煤價 懲違規炒作】

至於工業金屬、煤炭等燃料下跌，則主要是由於中國出手打壓。內地發改委與市場監管局早前聯合赴全國煤炭交易中心調研，了解市場運行，並召開座談會研究大宗商品「保供穩價」。

當局將密切監測商品價格走勢，做好價格預測預警工作，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序。

受到消息拖累，內地煤炭價格周五普遍下跌，動力煤期貨價大幅下挫2.82%，每噸報835元人民幣(下同)；至於焦煤則挫1.39%，報1,955元。與此同時，工業金屬價格表現亦偏軟，鋅價大幅下瀉約3.11%，報21,935元；銅價挫2.63%，報67,260元。

【原材料：鐵礦石波動 徘徊牛熊界】

要數今次「商品大屠殺」最波動的品種，是鋼鐵原材料鐵礦石！短短一個月之內，先是飛到天價，再急墜陷熊市，然後又彈回牛市，是全世界24種交易最頻繁的大宗商品中波動最大，主要原因是最大消費國中國打壓。市場消息指出，中國政府命令9個小組走訪所有產鋼省份，檢查老舊工廠是否已經按照要求淘汰，將持續到今年7月底。

有市場分析人士提到，夏季是中國建築業與製造業淡季，預料會限制鐵礦石價格，惟不會崩潰，估計未來3個月介乎每噸180至210美元，因為需求仍在。事實上，鐵礦石價格近期波動明顯收窄，周五僅下跌0.15%，徘徊每噸214美元水平。

【能源業：原油料破百 恐引爆危機】

然而，油價表現則相對靠穩，周四未有異動，紐約期油周五則上漲1.59%，報72.12美元；布蘭特期油升0.93%，報73.76美元。對沖基金Maglan Capital聯合創辦人David Tawil表示，美國政府對可再生能源的大力推廣，避免使用化石燃料，將會導致原油供應減少，使未來幾年石油供應緊張。

David Tawil更預計，由於需求急增和通脹壓力，今年底前油價將會飆升至100美元，更聲稱在未來3年以內，恐會出現石油危機。

另方面，不少大型石油貿易公司高層本周皆認為，油價升至100美元的可能性切實存在；大行高盛也表態，不排除油價升至100美元。