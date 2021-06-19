資金買債避險　美股道指全日重挫533點

市場消化聯儲局立場趨向強硬的「鷹派」，美國股市周五(18日)急挫。道指收報33,290點，跌533點或1.58%；標指收報4,166點，跌55點或1.31%；納指收報14,030點，跌130點或0.92%。

道指所有成分股全部下挫，表現最差的分別是油股雪佛龍、藥店巨頭Walgreens Boots Alliance、銀行股高盛，全日齊挫逾3.5%。

美國長期債息再見異動，10年期國債孳息率低見1.43厘水平，反映資金流入債市避險。

觀乎債市表現，10年及30年期美債孳息率均錄下跌，後者更低見2.01厘，為今年2月以來低位。與此同時，2年期及5年債息輕微上揚，意味整體孳息率曲線趨平。有分析指出，長息下跌反映市場對長期經濟增長的樂觀情緒減弱；而短期債息上揚，則反映對聯儲局加息的預期。高盛認為，聯儲局早前「放鷹」，遭投資者解讀為美國經濟擴張在疫情後可能受壓。

一向立場「偏鴿」的路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周五(18日)「放鷹」，預計將在2022年底首次加息，但另有聯儲局官員立場仍較為溫和，籲市場保持耐性。

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，聯儲局應至2023年之前都維持利率不變，指只要通脹預期保持穩定，就應保持耐性，以實現全面就業的目標。

對於後市，傳奇對沖基金經理David Tepper仍看好美股。他表示，聯儲局在政策控制上做得不錯，雖然提前了加息時間表，但股票市場目前依然良好，該局正式開始縮減買債之時，正代表美國經濟真正處於良好狀態。

個股方面，Adobe上季度收入按年升23%，至38.4億美元，非通用會計準則(non-GAAP)下經調整利潤為14.56億美元，按年增長22.6%。該公司股價全日收報565.59美元，升2.58%。

外媒引述消息指，微軟打算大舉於亞洲拓展雲業務，計劃於2022年初或之前，在中國新增4個數據中心，以擴大在亞洲的服務能力。該公司目前在中國已有6個數據中心，並由合作夥伴世紀互聯營運。微軟股價收市微跌0.56%。

全星期計，道指、標指、納指分別累跌3.45%、1.91%、0.28%。標指結束連續3周升勢，並創自2月26日以來最大單周跌幅；納指則結束連續4周升勢。