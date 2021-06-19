福特續布局電動車業務　擬購充電初創Electriphi

外媒報道，福特汽車(Ford)周四(17日)宣布，收購電動車充電初創公司 Electriphi，加入其電動車部門Ford Pro，目標2030年前充電業務能帶來多達10億美元的收入。

福特行政總裁Jim Farley曾提到，在2025年前將電動車支出提高到300多億美元的水平，而今次收購Electriphi正是計劃中的一部份。福特預計將在本月完成收購，但並未透露收購金額。

Electriphi未來將成為福特電動車部門Pro其中一部份，為電動車用戶提供在車庫充電的解決方案。

福特電動車部門Ford Pro負責人Ted Cannis表示，看好未來未來10年電動對充電站的需求，收購Electriphi後的充電業務，將能帶來多達10億美元的收入。

汽車製造商正面臨綠色能源轉型壓力，其中拜登政府也希望美國車輛能實現電動化。不過，Cannis表示，電動車的難題就是電力問題，美國國內的運輸車隊也正在尋找解決方案。

Electriphi目前已為電動校巴、大眾運輸交通工具等提供充電服務，福特預計未來的充電服務將能吸引運輸車隊買單，以減少電動車往返充電趟次。

福特將於7月28日公布第二季財報，屆時將提供更詳細的下半年業務預期。此前該公司曾表示，由於投資人工智能自駕系統初創公司Argo多達35億美元，第二季淨利潤將大幅低於去年同期。

福特汽車股價周五(18日)收報14.52美元，跌1.69%。