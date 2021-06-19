黃詠欣：臨近退休想買白居二住宅　能否做25年按揭？

之前提過白居二及新居屋，除了留意樓齡會影響按揭外，另一常見問題是年長業主做按揭，年期會否有影響？

對於私人樓，一般銀行計算按揭年期，是以75至80去減樓齡或借款人年齡，以低者為準，例如，60歲的借款人，即使是買入10年樓齡的單位，多數銀行按出按揭年期最長只有20年(80 - 60)。不過對於白居二或新居屋買家，銀行在計算供款人年齡是一般是會「鬆手」一點，幾家大型銀行都接受以99年去減供款人年齡，即是說只要白居二或居屋業主年齡不高於74歲，就大機會批出最長25年的按揭。

雖然說業主年齡審批較私樓寬鬆，但要留意如要做高成數按揭，白居二單位的樓齡限制比私樓嚴謹，由首次發售日期起計超過24年嘅居屋，想借盡25年期，便不能做高成數按揭，最高按揭成數只可以做60%，而且要提供入息證明及做壓力測試，也不能加擔保人，故此如果一位70歲人士，要買入首次發售日期起計已超出24年的居屋單位，他便要證明他入足夠入息去通過壓力測試。

最後，如果是一家人去買入白居二單位而又希望用長者作為業主的話，建議揀選由首次發售日期起計不多於19年的單位，便可以用申報家庭入息作計算，不用壓力測試下，做到最長25年期及最高90%按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣