吼準免稅「爆買」潮　日本化妝品企業搶灘海南島

日本傳媒報道，日本化妝品企業紛紛搶灘有「中國夏威夷」之稱的旅遊勝地海南島，成為新冠肺炎疫情期間外國企業與中國消費者的新連接點，甚至有大型企業表示「沒有海南島，就無法實施開拓中國的戰略。」

以國內顧客為對象的海南免稅市場不斷擴大，於2020年海南的免稅商品銷售額按年翻一番，至274.8億元人民幣(下同)，其中約一半是化妝品；免稅購物實際人次448.4萬，按年增長19.2%；免稅購物件數3,410萬件，增長87.4%。

作為外國品牌開拓中國市場的立足點，海南的重要性愈來愈高，日本資生堂和法國LVMH集團等大型企業正加快在當地開店和宣傳展示商品的步伐。而海南的化妝品市場規模已超越馬來西亞及越南，後者化妝品市場規模約105億及93億元。

在2011年，海南引入「離島免稅制度」，中國國內遊客也能和外國人一樣享受免稅購物。2020年7月，每人每年最高免稅額度從原來的3萬元，提高至10萬元。因疫情無法出國旅遊的中國遊客亦紛紛擁入海南，甚至出現「爆買」現象，因在海南購買日本品牌的化妝品，可便宜約20%。來自深圳30多歲的徐女士指出，最新一年來已去過海南5、6次，每次都會花費約1,000元購買免稅品。