聯儲局轉鷹觸發大宗商品價跌　高盛：是買入機會

美國聯儲局將加息時間預測提前2023年，影響近期大宗商品價格下跌。不過，高盛認為對投資者而言，是一個買入機會。

高盛指出，唯一能夠對抗通脹的是實際加息，而非談論加息，該行看好大宗商品的觀點，與通脹風險及聯儲局的前瞻指引無關，而是關於商品稀缺性和強勁的實物需求，因為需求增長強勁及供應缺乏彈性，造成商品實物稀缺性，可能會推動布蘭特原油價格在第3季平均達到每桶80美元，或超越該水平。

除原油外，高盛估計銅市亦有望在今年剩餘時間和2022年呈現供不應求狀態，銅價最近的跌勢應被視為長期的買入機會。相對於實際和名義的基本面，黃金亦遭到低估。

此前，高盛已提出對沖通脹最好的工具是商品，而非股票，因為大宗商品作為現貨資產，其價格只取決於相對於當前供應水平的需求水平，因此可被用作抵禦短期的、意外的通脹。而大宗商品投資者不需要擔心聯儲局強硬立場或孳息率曲線趨平，因過往在利率上升和趨平的環境下，大宗商品回報率一直保持良好。

然而，有分析員的看法與高盛不同，雖然認為大宗商品作為資產類別並不會一蹶不振，但要獲得收益則會更加困難，主要由於在接下來的3個月當中，包括聯儲局在內的各國央行將繼續縮減貨幣刺激措施；助推商品價格上漲的供應瓶頸將被打通；強美元可能將成為另一個不利因素。

根據統計，本周以來幾乎所有商品價格均有所下跌，當中玉米及大豆的跌幅更達對位數，大豆和鉑金年內升幅更已全部蒸發。