父親薰陶不可少看　「印度巴菲特」是如此煉成的...

明日(20日)就是父親節，各位乖仔乖女準備如何跟爸爸慶祝呢？

根據去年台灣一項名為「2020育兒大調查」顯示，有高達90%爸爸認為另一半是「好隊友」，但對媽媽而言，此數字降到70%，反映爸爸在家的角色仍有很多努力的空間。雖然普遍認為「母愛」比「父愛」更偉大，因為母親要經歷10月懷胎，故作為人父的努力往往會被忽略。

不過，男士們請別沮喪！事實上，你們的言行舉止會直接影響你的子女，繼而影響他/她將來的前途，其中一個成功例子要舉有「印度巴菲特」之稱的Rakesh Jhunjhunwala，事關他細細個就受到父親的耳濡目染，對股票情有獨鍾，再加上後天的奮鬥，最終成為印度富豪之一。

●父親跟朋友談股市成誘因

Jhunjhunwala在1960年於孟買出生，父親是一位稅務官。他從小已經聽到父親與朋友談論股市，漸漸對股票產生好奇及興趣。有一次他問爸爸，為甚麼股票價格每日都會波動？父親並未有即時解答他的疑問，反之，鼓勵他閱讀報紙去從中學習。

●畢業後立志投身股票市場

由於Jhunjhunwala對股市興趣甚大，立志要從事與股票市場有關的工作。不過，他父親則建議首要完成大學課程。於1985年，他於西德納姆學院畢業，且取得特許會計師資格後，他再次與父親表示希望以投資股票為職業。今次父親終於答允他可以從事任何職業，但條件是不會給他任何資金，亦不能向其朋友要求投資股票的本錢。

●首次投資資本僅5,000盧比

於1985年初，他初次投身股票市場，當時資本僅5,000印度盧比(數百港元)(下同)。當年印度SENSEX指數處於150點。不久，他獲得一位客人投資，從其手上取得25萬元(數萬港元)資金，展開他的投資之旅。

●股票連番獲利且以倍數計

大約1年後，他在股市中首次錄得豐厚的斬獲，大賺50萬元。據知，當時他以43元買入5,000股印度綜合食品及飲料公司Tata Tea股份，當股價在3個月內升上143元即時沽出，賺幅以倍數計。

其後，Jhunjhunwala連番獲利，於1986至1989年的時間，已賺到200萬至250萬元(數十萬港元)。其中，一筆巨額投資是買入鐵礦石開採公司Sesa Goa，買入價28元，於股價升到35元再加注，隨後股價飆升至65元。

●長線投資能產生長期資本

對於買賣股票的策略，他指自己是一位交易員亦是一位長線投資者。他認為，短線交易只能賺到短期收益，但長線投資則能產生長期的資本，而投資的目的是為了令自己有更多的資本再去投資。

●買股票須技術分析去判斷

他指出，自己會透過很多技術分析去買賣股票。若股票被高估，理論上應該沽出，但據他的交易經驗，他股票的估值或會繼續被高估，甚至繼續上漲，因此，必須靠自己的分析以堅持自己的判斷。

●永遠不買比特幣並促監管

不過，Jhunjhunwala在投資上仍有一個堅持，就是永遠不會購買比特幣。他解釋，這是最高級別的投機，故不想參加，並促請印度監管機構應該禁止比特幣等虛擬貨幣。

●福布斯富豪榜排全球第665位

事實上，他的成功是得到肯定的，目前他坐擁43億美元(約335億港元)身家，在印度富豪中排名第28位，並於今年福布斯富豪榜排行全球第665位。現時正管理一家私人擁有的股票交易公司「RARE Enterprises」，公司名字的構思亦別具心思，是取自他及妻子名字的首2個字母組合而成。

所以話，「你的行為如何，你的子女也必如何」，反映身教何等重要，而且身教是可以複製的，將很大程度上可以一代一代承傳落去。

不過，大節在前，大家好應該趁機會輕鬆一下，作為子女的你，不妨參考下日本一項最新調查，主要訪問子女今年計劃送給父親節的禮物，首10位中，原來最多子女準備送「酒」(見附表)，最大路的服飾反而三甲不一，你又點睇呢？