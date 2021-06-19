《沽注一擲》主角警告！網紅股及虛擬貨幣損失規模堪比國家

因準確預測2008年金融海嘯而一夕暴富的電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry於社交網站發文指出，現在的網紅股、虛擬貨幣熱如冧市，散戶可能蒙受「相當於國家規模」的損失。

日前才警告美股處於史上最大投機泡沫的Burry，其於周四(17日)發文指出，現在所有炒作、投機在做的事，都是在冧市前吸引散戶進場，當虛擬貨幣規模跌破數萬億美元，或是網紅股市值蒸發數百億美元時，華爾街的損失將接近國家規模。歷史沒有改變。

不過，該帖文其後已被刪除，雖然Burry不常發文，但每當其言論引起爭議時，他有立即刪除的習慣。今年初，他曾透露其發文引發了美國證交會(SEC)的關切。

Burry早於2019年便看好視像遊戲零售商GameStop(GME)，該股今年受散戶熱炒而股價翻倍。不過Burry今年已改變其觀點，轉為警告市場危險，他在1月的發文表示，「如果我曾讓你注意到GameStop並藉此賺了一筆，那我為你感到高興。然而現在發生的事情應該有法律和監管方面影響。這是不自然、瘋狂且危險的。」

另外，根據監管文件，Burry持續看淡美國電動車生產商特斯拉(Tesla)。截至3月31日，其Scion Asset Management持有Tesla逾80萬股看跌期權。