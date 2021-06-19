「印度支付寶」Paytm擬上市　或成該國最大IPO

外媒引述消息報道，印度最大電子支付平台Paytm將於下月召開股東大會，屆時要求批准首次公開招股(IPO)計劃。公司擬發售約16.1億美元(約125億港元)的新股，外加1%潛在超額配售。IPO計劃籌資約30億美元(約234億港元)，有望成為印度史上規模最大的IPO。

Paytm的正式名稱為One97 Communications，是次發行的目標估值在250億至300億美元(約1,560億至2,340億港元)之間。在2019年的上一輪融資中，Paytm的估值達到160億美元(約1,248億港元)。

首次公開發行的股票將包括新股和現有股票，印度規定兩年內上市的股票比例為10%，5年內上市的股票比例為25%。

Paytm目前擁有約1.5億用戶數量，用戶每月的交易量為14億宗，其業務已經從數碼支付擴展到銀行、信用卡和金融服務等領域。

科技研究公司Counterpoint的分析師Neil Shah表示，5年前，Paytm幾乎統治了印度，但現時其業績卻在下滑。現在公司必須抓住時機進行IPO，因為競爭正愈演愈烈，IPO可能會為其帶來一定的競爭力。

孟買Avendus Capital數碼和科技投資銀行業務聯席主管Karan Sharma認為，科技公司IPO的需求非常強。在孟買證交所上市的公司市值合計已經超過3萬億美元(約23萬億港元)，但幾乎沒有任何互聯網公司可以讓投資者選擇。而且，全球投資者對新興市場有非常大的潛在需求。