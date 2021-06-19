壹傳媒資金鏈瀕斷裂　員工憂無糧出相繼跳船

壹傳媒及旗下《蘋果日報》早前有5名高層涉觸犯《港區國安法》而被捕，保安局亦引用該法凍結3家相關公司共1,800萬元的資產。有外媒引述熟悉該公司的消息人士透露，經此一役，壹傳媒手頭現金僅足夠維持營運數周，資金鏈斷裂迫在眉睫，更有部分員工已部署「跳船」！

壹傳媒上月曾發公告指，3月底時銀行及現金結餘約為5.21億元，又聲稱自今年4月起至少18個月有足夠的營運資金。不過，現時的情況是已有7家本地銀行接到保安局局長通知，不可處理蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司等3家公司的資產，因此目前無法評估壹傳媒能否再動用上述逾5億元的資金。

據報，壹傳媒的管理層正檢視倉庫內的油墨及紙筒數量，以評估《蘋果日報》持續出版的可行性，因為非但怎樣向員工支薪未有頭緒，連日常來往的供應商會否繼續與其做生意也難說。

消息人士透露，為了持續出版《蘋果日報》及向員工支薪，壹傳媒正計劃向法院尋求資產解凍，同時設法用其台灣分支去管理從網絡渠道張羅的資金。萬一香港《蘋果日報》「冚檔」，仍可在台灣做網媒，並透過眾籌給記者出糧。不過，據悉，經警方上周四行動後，一些《蘋果日報》員工已在憂慮公司能否出糧，並部署離職，卻又擔心其他媒體不會接受其曾在該報工作的履歷。

營運前景極為暗淡的壹傳媒，股份上周四起暫停買賣，雖無正式公布停牌原因及詳情，但相信與5名高層被捕及有主要附屬公司資產遭凍結有關。以目前狀況而言，拘捕行動恐導致該企未能有足夠人數出席董事會會議，難以簽名批准刊發業績，萬一不能披露，停牌原因就會多添一項，直至能公布業績為止。

目前壹傳媒預計在本月28日召開董事會，以批准截至今年3月底止年度的業績，惟高層被捕恐導致董事會延期召開。而按照港交所現行《上市規則》，上市公司必須在會計年度結束後3個月內刊發全年度業績。初步業績刊發，在時間上無論如何不得遲過董事會或其代表批准後的下一個營業日的早市，或任何開市前時段開始交易之前至少30分鐘。換言之，該公司的最終「死線」是7月2日港股開市前至少30分鐘，否則可能要繼續停牌。

壹傳媒股價自大股東黎智英去年8月被警方拘捕以來不時劇烈波動， 東網已多番勸喻公眾切勿沾手，以免誤接火棒，惟標榜「保障廣大投資者」和「盡量減少業內的罪行及失當行為」的香港證監會迄今對此視而不見，不但未有向公眾交代任何關於調查的進展，更連提醒也欠奉。

有股票經紀建議，小股東若仍持有壹傳媒股票，當有機會復牌時要「鬥快走」，因為不會知道何時再次停牌，甚至有可能長期停牌，令資金慘遭鎖死。