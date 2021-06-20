陳鳳珠：內地堅決遏止商品價格過度上漲

內地股市出現回吐壓力，且美國聯儲局議息後多個官員預料會於2023年底前加息，投資氣氛或轉弱，料恒指短線將繼續呈上落市格局。聯儲局議息後維持利率水平及每月1,200億美元的買債規模不變，但調升今年經濟增長及通脹預測，料今年經濟或會錄得7%的增幅，而核心個人消費支出物價指數或上升3%，預期美國的通脹或會升溫，美國10年期債息出現回升。

另外，內地公布的社會零售銷售、工業增加值以及固定資產投資增速均遜市場預期，5月份全國規模以上工業增加值按年增長8.8%，同期社會消費品零售總額升12.4%至3.6萬億元人民幣，至於首5個月的全國固定資產投資增加15.4%至19.4萬億元人民幣。由於5月份的經濟數據增長放緩，市場或憂慮內地經濟前景。

除經濟增速或放緩外，近期內地有意遏抑商品價格上漲情況，早前內地表示要打擊大宗商品期貨的投機炒作後，中國國家糧食和物資儲備局表示，將向有色金屬加工製造企業分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備，實行公開競價，相信有助穩定資源價格走勢。國務院國有資產監督管理委員會向央企表明要加強企業管控金融衍生業務，嚴守套期保值原則，除要強化業務准入審批、亦要加強年度計劃管理、加快信息系統建設及嚴格備案報告制度。而市傳除央企外，亦擴展層面至國有企業，反映內地堅決遏抑商品價格持續大幅上升影響經濟基本面發展。

而發改委亦發布《重要商品和服務價格指數行為管理辦法(試行)》，將於8月起實行，對圍繞價格指數編制、發布和信息披露、運行維護、評估、轉讓和終止等各種行為，提出了系統規範要求。而價格指數應當充分證明信息採集點覆蓋的交易規模於市場中的佔比，及覆蓋面能夠準確有效反映市場價格情況。相信可促進大宗商品在內的重要商品和服務市場價格的合理形成，而實行後內地將適時展開評估和合規性審查，以推動價格指數市場健康有序發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)