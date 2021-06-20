郭家耀：閱文戰略轉型　發展前景值得期待

程表示，未來將提升創作者活力、IP營運能力及視覺化能力，挖掘、培育和助力更多IP產業中的創作者，通過加強中台建設、聯合決策、委員會等方式強化IP營運能力，並發展IP商品化和線下消費業態。

閱文亦公布，旗下閱文影視聯合新麗傳媒及騰訊旗下騰訊影業，發布《1921》、《人世間》、《心居》及《贅婿》第2季等70個影視項目。程指出，未來持續推進業務深度整合，將「三駕馬車」打造成一支充分聯動閱文、騰訊動漫，並打通產業鏈條的中堅力量，並以此為依託，聯動更多合作夥伴，激活影視IP核心引擎。

閱文將基於騰訊新文創生態，以網絡文學為基石，並以IP開發為驅動力，與全行業合作夥伴共建IP生態業務。閱文戰略轉型取得初步成功，發展前景值得期待，成為內地版迪士尼，依靠受歡迎IP不斷衍生產品及服務，產業鏈持續延伸，為股東增值。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)