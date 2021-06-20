劉嘉輝：車位交投暢旺　有望突破2018年高位

今年首5個月物業市場表現非常暢旺，尤其住宅方面，無論一手抑或二手成交量，均較去年同期大幅上升；至於非住宅方面，除了工商舖外，車位的交投表現亦相當不俗。

值得留意的是，近日市場錄得多宗做價高達千萬元的車位成交，筆者認為，有關個案屬於豪宅車位，供應相當罕有，再者，能夠購買該類超級豪宅的買家，對於車位的需求量亦相當大，故此單一車位成交價格高達千萬元，實在不足為奇。

觀乎整體車位市場表現，資料顯示，今年5月份車位註冊量錄得1,039宗，較4月份880宗按月上升約18%，並為2018年7月後首次突破1,000宗水平，創34個月新高。

為何車位註冊單月顯著上升？ 除了車位市場交投向好外，有發展商將一籃子車位拆售推出，帶動5月份車位註冊急升，當中以太古城車位註冊宗數最多，其次為日出康城的LP6，單以該兩個項目已佔月內整體車位宗數的比率超過四分之一。

至於今年首5個月，車位註冊量合共錄得4,421宗，宗數率先超越去年下半年，反映車位交投活躍，對比2020年首5個月錄得的1,613宗，更大幅上升174%。筆者認為，成交急增有迹可尋，主要由於去年疫情肆虐，不論車位抑或住宅物業成交偏低，導致「低基數」出現，故今年交投量錄得顯著增加。

事實上，市場對於車位有一定需求，舉例2019年首5個月車位註冊量共錄得2,720宗，對比今年同期車位交投表現，今年首5月仍錄得63%升幅。筆者認為，雖然經濟尚未大幅反彈，惟車位供應不足，加上過去一段時間，車輛增加速度快，在求過於供情況下，刺激近月車位價格及成交量均有相當不俗表現。

展望未來，隨着樓市持續旺熱，資金源源湧入，市場需求不斷下，單月車位註冊量有望突破2018年7月份錄得的1,261宗高位，續創新高。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝