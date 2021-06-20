葉尚志：趁低吸納山東黃金

港股繼續反覆回軟的走勢，短期跌勢未見急勁，但謹慎觀望氣氛有進一步轉濃傾向，要提防目前的一波探底行情仍未完成，而恒指的首個反彈阻力已在29,000點出現形成。美國聯儲議息後宣布維持現時利率不變，而每月的買債額度也保持在1,200億美元，但預期加息的時點將提前至2023年。消息對市場未有構成即時太大衝擊，反而半年結在即，資金面有趨向緊張的機會，是短期焦點所在。

另一方面，金價經歷了4和5月的持續反彈回升後，於1,900美元關口遇阻回吐，但是總體回穩向好趨勢未有受到破壞。建議可於14.5港元以下收集山東黃金，目標看18.5港元，止蝕於12港元。

第一上海首席策略師葉尚志