陳樂怡：暑假旺季將至　留意優質手遊股

美國聯儲局在6月議息會議上放鷹，提前緊縮。當局提高2021年經濟增長及通脹預測，官員最近預計2023年加息兩次，有別於早前預計2023年前不加息。會上曾談及當經濟取得實質進展便會縮減買債規模。縮減買債的時機為後市添加不明朗因素。美國10年期國債孳息率及美匯指數其後急升，利淡港股市場。外圍波動性料會加大，港股難免受波及。近期大市成交偏靜，資金主要流入新股市場，以及個別板塊，預計後市表現乏力，支持位28,000點。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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