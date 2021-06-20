陳樂怡：暑假旺季將至 留意優質手遊股
2021年06月20日 09:30
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（中新社圖片）
美國聯儲局在6月議息會議上放鷹，提前緊縮。當局提高2021年經濟增長及通脹預測，官員最近預計2023年加息兩次，有別於早前預計2023年前不加息。會上曾談及當經濟取得實質進展便會縮減買債規模。縮減買債的時機為後市添加不明朗因素。美國10年期國債孳息率及美匯指數其後急升，利淡港股市場。外圍波動性料會加大，港股難免受波及。近期大市成交偏靜，資金主要流入新股市場，以及個別板塊，預計後市表現乏力，支持位28,000點。
手遊行業即將迎來暑假旺季，投資者可開始留意優質手遊股。據Sensor Tower數據顯示，2021年5月騰訊控股(00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金超過2.64億美元，相較2020年5月增長13%，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊的手遊實力固然強勁，但平台龍頭仍受制於監管風險，暫未能擺脫區間上落格局。相反，另一龍頭網易(09999)政策風險相對較輕，下半年遊戲儲備豐富，收入有望加快，同時計劃分拆網易雲音樂，為潛在利好因素，建議分注收集。另外，中手游(00302)早前向嗶哩嗶哩(09626)配股，又與華為在遊戲業務方面達成戰略協議，預期可加快IP變現，而且估值偏低，值得留意。
香港地產股作為息率周期敏感板塊，投資者或會擔心踏入加息周期，未來樓價受壓。但參考過去經驗，香港樓價實際上在以往加息周期表現不太差。除了由於美國利率調升幅度不大，香港樓價同時受到本地其他因素所影響。短期樓價主導因素仍然是對中港通關的憧憬。此外，消費券將快出爐，亦利好商場營運商。建議關注可售資源豐富、投資物業租金收入穩定的新鴻基地產(00016)及新世界發展(00017)。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
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