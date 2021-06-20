英國有230萬成年人投資加密貨幣　近3成「盲買」

外媒引述英國金融行為監管局(FCA)最新調查顯示，英國有230萬名成年人持有加密貨幣，較去年增加40萬人。然電，正確了解加密貨幣的人數不增反減，令監管局要呼籲投資者，買入加密貨幣後要有賠錢的心理準備。

FCA在今年1月針對英國2,568人進行網上調查，結果發現有71%的受訪者了解加密貨幣的正確定義，比重低於去年。持有加密貨幣的受訪者中，過半數都表示有意增加投資，但只有10%看過FCA網站上刊登的警告。這些看過警告的受訪者中，只有43%因此放棄投資加密貨幣。

FCA執行董事米爾斯表示，加密貨幣市場持續增長，也有不少投資者因價格上漲而獲利。但投資者必須了解這類金融產品大多不受法規規管，假設投資失利無法向金融服務補償計劃(FSCS)或金融申訴服務機構(FOS)尋求協助。投資者若執意投資該類產品，就要做好賠錢的心理準備。

儘管各國主管機關一再警告加密貨幣市場暗藏風險，去年以來加密貨幣漲勢仍舊吸引大批投資者進場。FCA調查顯示，英國加密貨幣持有者以35歲以上男性比重最大，職業類別多為專業經理人。他們平均持有價值300英鎊(約3,250港元)的加密貨幣，高於去年調查的260英鎊。

比特幣無疑是加密貨幣投資者的最愛。FCA調查顯示，英國加密貨幣持有者當中，66%都持有比特幣，只有35%持有以太幣。FCA調查又指出，英國加密貨幣持有者當中，有14%是借錢來投資，另有18%表示投資動機是因為不想錯失機會。調查也發現，有38%的加密貨幣持有者認為投資加密貨幣相當於賭博，低於去年的47%，也就是說愈來愈多投資者將加密貨幣視為主要投資標的以外的選擇。