宅經濟玩完？Netflix新增訂戶未達標　分析師咁講...

影視串流平台Netflix第一季新增訂戶約400萬，遠低於公司目標的600萬，且預期第二季新增訂戶只有100萬。難道在「宅經濟」氣勢回落下，Netflix的榮景不再？

對於新增訂戶遜預期，Netflix解釋是由於新冠肺炎疫情導致節目製作延遲，以致平台上的新節目減少，新增訂閱自然會放緩。另外，行業分析師Justin Patterson指出，未來幾個月Netflix的新片陣容仍然清淡，加上防疫封鎖逐步放寬，大眾陸續離開居家環境，並在夏天開啟旅行，都會減少留家看片的時間。

基於上述原因，Patterson甚至認為Netflix第二季新增訂戶數目將低過預期，預期該公司第三季業績也可能疲弱。儘管如此，Patterson對Netflix前景仍然樂觀 ，因為Netflix兩大強檔電視劇《紙房子(Money Heist)》及《獵魔士(The Witcher)》可能會及時回歸，迎接休假歸來的觀眾。《紙房子》將分為兩卷，分別於9月和12月發布，預期下一季《獵魔士》可能會在11月或12月發布。

Netflix預期今年在原創內容上花費170億美元(約1,326億港元)，而迪士尼去年則僅支出 10億美元製作原創內容。Patterson認為，投資者可耐心等待Netflix下一輪爆發，原因該公司是產業領導者，有實現年化每股盈利增長超過30%的潛力。況且，訂戶增長放緩不太可能實際重挫Netflix的財務狀況，原因每100萬訂戶的差異，對其營收基礎的影響不到 1%。