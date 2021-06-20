鄺紫珊：後疫情時代　資產配置偏重股票

有投資銀行發表6月上旬基金經理的調查報告顯示，超過七成的基金經理認為通脹只為暫時性，由於看好經濟持續轉好，故加碼銀行、工業、原材料等循環股等成長類股。

報告顯示，七成多的基金經理預期未來一年經濟增長與通脹將高於過去平均水平，也預期經濟復甦所帶動的通脹也是相對溫和，也預期未來12個月全球經濟將會更強勁。在利率政策方面，他們認為聯儲局於未來7月或9月的議息會議可有機會釋出縮減買債的信號。

在資產配置方面，有六成的基金經理淨加碼股票，較上月增加7個百分點。隨着經濟持續復甦及進行有秩序重啟，基金經理持續買入銀行、工業、原材料及科技產業，並減持公用事業及必需消費品行業類股份。

事實上，面對後疫情時代，我們會考慮資產配置偏重股票多於債券，股票側重金融、能源、原物料、基礎建設及工業等循環類股，並加上科技、醫療等產業，以掌握經濟回升及板塊輪動的契機。

展望後市，通脹、政策方向及聯儲局退市速度等因素，都對股市有直接的影響，目前有部分板塊也呈反彈，但不排除之後會再震盪，建議投資者趁每次調整時可分批加碼，並留意創新成長及價值型產業。

另外，經濟恢復，物價大升等引發通脹的現象也是短暫性。在通脹影響下，先前資金已先轉進通脹受惠的資產，如高收益債、房地產信託、及基建等實質資產，但隨着股價短線升多，相信部分資金又回流科技成長股。因此，建議不妨採取分散投資的策略。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊