內地缺電蔓延至北方　17年前大電荒噩夢重演？

中國缺電問題正在擴大，除了廣東一帶企業面臨限電，從南方五省一直擴至華北及華中一帶，甚至外蒙都出現缺電情況。有企業憂慮，2004年的大電荒時代或重會重演。

內地媒體報道，是次電力荒從南方開始。據南方電網的資料顯示，5月以來，廣東，尤其是粵港澳大灣區的電力需求幾乎暴漲約27.5%，即使廣東一些電廠24小時運轉發電，但供應還是跟不上需求的步伐。原先可以供應一部分電力的雲南水電，卻因持續高溫缺水，且本身用電增長明顯，供應廣東電力減少約30%。另外，煤價急升超過一倍，電煤價格也創歷史新高，有些電廠燃煤愈多，虧本愈多，打擊其發電意慾。

據報，目前內地電力供電呈現緊張區域包括南方五省，並蔓延至華北、華中及華南一帶，被點名特別緊張的區域則有河北、山東、內蒙古西部、湖南、湖北、江西、廣東、雲南、廣西。

缺電嚴重打擊內地工業生產，勢擾亂全球供應鏈。報道指，東莞一家每月生產數十萬雙鞋的大型企業，在「拉閘限電」(政府規定用電時間)下嚴重影響生產線，只好臨時租用柴油發電機填補缺限。然而，柴油因煤價漲而暴漲約2倍。除東莞外，今年5月以來，佛山、惠州、中山、潮州等廣東多座城市也開啟了限電模式。而在廣東之外，雲南、浙江、江蘇、山東、安徽等省份也在面臨用電緊張。

租到柴油發電機的還算好，一批工廠根本連租、買都沒有，只能讓工廠開開關關，打亂整個生產線及員工的作息時間，上班時間從原來的早上9時至12時、下午2時至5時；改成下午5時至凌晨，一變再變。廠商普遍擔心，電力不足將會拖累企業如期交單。