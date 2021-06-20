中國遏抑通脹取態　為何是美國經濟復甦關鍵？

全球通脹壓力飆升，美國聯儲局亦提前了加息時間表，預料2023年底前或將加息兩次。另一邊廂，中國亦面臨大宗商品與各類原料漲價壓力，內地政府甚至連環出手壓制物價。事實上，按照目前經濟環境，中國其實有足夠條件容許通脹升溫，壓制通脹的做法更多的是從大局層面考慮，避免輸出通脹，引發全球經濟衝擊。分析更指出，若中國任由通脹飆升，最大受害者將會是美國。

內地工業生產者出廠價格指數(PPI)於5月按年大增9%，意味着製造業上游成本正急劇飆升，惟市場對居民消費價格指數(CPI)預期仍然不高，甚至不少機構預測，成本壓力不會傳導致消費層面。瑞銀投資銀行預計，第三季度CPI按年增幅可能溫和升至2%左右、第四季度達到3%以上，消費物價通脹遠不及當前上游成本的增幅。

中國社科院學部委員余永定認為，當前內地PPI的飆升不太可能轉化為CPI增長，表明消費者不必懼怕高通脹。不過，這種情況實際上值得擔心，因為「中國的經濟需要更多一點的通脹。」

他解釋，PPI與CPI的差距，意味着市場出現了「價格傳遞的缺失」，消費通脹保持在低位，壓榨了下游生產商的利潤，即使上游行業受益於盈利能力大幅提升，最終仍會損害整體消費、投資，甚至會危及經濟增長。而中國對更高通脹的忍受能力，也優於其他發達經濟體。政府應該採取更具擴張性的財政和貨幣政策，以提振消費通脹。

有學者認為，中國平抑通脹的做法，會讓美國成為受益者。麻省大學安模斯特分校經濟學助理教授Isabella Weber表示，美國總統拜登正在努力推進其大型基建計劃，而基礎設施的建設需要鋼鐵和銅等材料，引發大宗商品價格上漲。傳統上，大型基建投資必然會引發通脹壓力。她認為，中國壓制商品價格的做法，反而有助於美國等發達經濟體，減輕從中國進口各種耐用品的價格成本壓力，甚至可以說︰「中國抑制通脹的努力對全球至關重要。」

中國的做法反而有助美國減少通脹憂慮，亦為拜登推動公共開支計劃提供了基礎。若美國無法推進該計劃，對其經濟前景必然會構成極大損害，甚至波及全球。

另有分指出，人民幣早前大幅升值，雖然有助減低進口原材料及大宗商品成本，緩解國內通脹壓力，但這也意味着向全球「輸出通脹」，因為中國出口的貨物會受人民幣匯率影響而變相加價。這就像中國在上世紀90年代「輸出通縮」一樣，當時人民幣保持於較低匯率，大量廉價商品進入世界市場，抑制了其他地方的物價。然而，早前人民銀行宣布增加外匯存款準備金率，明顯是為了抑制人民幣升值預期，這也意味中國以全球大局為重，無意向外國輸出通脹。