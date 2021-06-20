巴西大鑊！旱災近一個世紀最嚴重 加劇全球饑餓問題

外國傳媒報道，巴西正經歷91年以來最嚴重的乾旱，正推高全球糧食價格，加劇饑餓問題。

巴西礦業和能源部表示，目前形勢很嚴峻，乾旱狀況將在未來幾個月持續，尤其是在東南部和中西部地區。

目前巴西仍屬雨季，但巴拉那河(南美洲第二長河)流域很多水庫的蓄水量不足正常水量的50%，上游部分水庫甚至僅得10%蓄水量，即幾近乾涸。要留意的是，7月過後，巴西各地將進入旱季，屆時缺水壓力更大。

由於水力發電佔巴西總發電量65%左右，大旱導致水力發電量急降，迫使人們轉向更昂貴的火電。統計顯示，今年巴西企業和消費者的電價最高上漲了40%。

更重要的是，巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙的最大供應國，玉米、煙草、多種豆類和熱帶水果產量均佔世界前三，農業約佔巴西經濟總量30%。大旱帶來的減產對農作物價格造成巨大衝擊。

例如咖啡，國際咖啡組織最新報告顯示，受巴西大旱影響，咖啡價格堅挺上漲，今年5月平均價格更是上漲10.4%，至每磅134.78美仙。玉米方面，2020至2021年度玉米產量預計由1.064億噸，大幅萎縮9.4%至9639萬噸。

更有數據顯示，目前近半巴西人無法獲得充足的食物，有1,900萬人(佔總人口的9%)面臨饑餓。