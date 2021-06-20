全球百大CEO勸勉：超級英雄時代已落伍　當代領袖要...

世界變了，企業在用人上的思維也要更新！全球家用電器、電子產品零售龍頭百思買(Best Buy)前行政總裁、哈佛商業評論暢銷書作者Hubert Joly在最新的講座中提到，要提倡以「人」為本的領導力。他說，當今無人想追隨「超級英雄、知道所有答案」的領導人。因此，把「人放在中心」的組織，會創造非凡成果。

回看百思買在2011年時，股價急瀉了40%，品牌搖搖欲墜，他於2012年擔任百思買舵手，以「重建藍衫」(Renew Blue)轉型計劃，即工作人員穿着藍色制服、熱情提供諮詢服務等管理改變，成功在市場中突圍，讓百思買股價在2013年狂飆了3倍。現在走進百思買店內，就像進入結合蘋果公司、三星、微軟等的複合式商家，產品價格又可與電商一哥亞馬遜平台比拚。

他於2019年6月卸下行政總裁職務，2020年到哈佛大學商學院任教，同時擔任百思買的顧問。他最新在上周五(18日)談及企業永續經營和反敗為勝之道。

他回憶說：「百思買透過合作創造巨大變化，就是雙贏！」對於目前疫情正在全球大流行，他認為，世界上還有另一種流行病叫做「零和遊戲」的想法，即不是你贏，就是我輸。他建議把疫情當成邀請，讓企業重新啟動、重新思考和想像的機會，在接下來幾年，「如果以目標、人性和情感來領導，對企業家來說可能是非常振奮人心的時期，能把80億美元，變成880億美元」。

他說：「(現時)領導力就是深入內部、由內往外！」以人性為目標，必須認識員工和客戶；領袖則要以身體的所有部位，包括腦、心、靈魂、內臟、眼睛和耳朵來領導。

現年61歲的Hubert Joly曾被哈佛商業評論評為「世界上表現最佳的100位CEO」之一，他強調以人與愛為出發的企業之心，才是正道。他最新認為，把領導者當成某種超級英雄，會議室裏最聰明、知道所有答案的人，由權力、名譽、榮耀和金錢驅動的領導力已是上世紀的事，「現在沒有人願意追隨這樣的領導者」，因為「每個人都想過有意義的美好生活。」

他表示，員工有選擇，尤其在疫情之後，很多人重新思考生活的優先順序。員工重要、還是客戶重要是雞生蛋、蛋生雞的問題，只要「把人放在中心」的公司，才可以創造非凡的成果，因為「公司沒有人就很難服務客戶」。