日本首相菅義偉首份經濟戰略　仿美資助半導體本土化

美國拜登政府早前宣布大力資助國內半導體業發展，作為美國堅實追隨者的日本，亦推出類似的政策。日本媒體報道，日本內閣上周五(18日)通過首相菅義偉提出的第一份經濟政策與增長戰略。據此，日本將大規模投資，以強化半導體本土供應鏈。

菅義偉指出，政府將會在即將來到的預算與法律審議前敲定細節，期望快速落實相關計劃。另外，新政亦會聚焦於數碼化、去碳化，以及提振地方經濟與協助育兒家庭等。

報道指出，日本政府將鼓勵更多的晶片製造業者在日本成立研究與生產據點。當局將針對半導體相關新設施推出減稅與其他獎勵措施，並對日本企業與美國及台灣關鍵晶片製造業者間的夥伴關係提供支持。

報道稱，鑑於半導體在智能手機及汽車等生產的關鍵角色，半導體的穩定供應對經濟安全至關重要，為此，日本政府將透過提振本國製造業，確保晶片供應穩定。該政策目標在於強化本土電動車電池產能，以及2030年全國裝設1,000個氫燃料站，同時將更多數據中心遷回日本；透過今年將成立的新數碼部門簡化中央與地方政府運作，並賦予政府更多權限，以迅速反應傳染疾病。