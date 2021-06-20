全球封城消費大減！邊個國家最多人儲多咗錢？

新冠肺炎疫情高峰期間，各國封城導致全球消費行為驟減，人們儲蓄金額也上升。據一份在17個國家或地區進行的調查顯示，在疫情封鎖期間，英國消費者在累積儲蓄方面領先全球。

外媒報道，該調查由民意調查機構YouGov進行，於5月14至28日進行，訪問了接近1.9萬人，各地區涵蓋超過1,000人，惟香港樣本量約只有一半，而美國及英國則超過2,000人接受調查。

報告指出，自2020年3月以來，英國約有31.6%的受訪民眾增加了儲蓄。第2名的丹麥則是30.6%，遠高於美國、德國、意大利、西班牙及澳洲等國。YouGov全球金融服務部門負責人麥金妮(Emma McInnes)表示，總體來說，丹麥人和瑞典人在所有調查國家中表現最好。意大利及波蘭有2/5的家庭財務狀況惡化，比例明顯高於法國、英國及德國。

在調查國家中，大多數人都舉債、動用儲蓄或削減非必要支出。YouGov表示，只有不足1/5的人能夠存下更多錢，進一步證明富有家庭能夠存錢、大多數人卻受苦。然而，人們依然逐漸樂觀，大多數國家的家庭預計12個月後的情況會較目前更好。

麥金妮表示，全球許多民眾不得不應對新的財務變化，例如工作保障擔憂、新的支出和儲蓄模式，其中印度和墨西哥受到的打擊最大，約有一半的人表示他們的家庭財務狀況下降。

在歐元區，估計家庭可動用現金總量達5,000億歐元(約4.6萬億港元)，而使用這些錢的速度將決定從經濟復甦的力道。英國的家庭可動用現金估計則為2,500億英鎊，英倫銀行已預計該國將出現90年代來最繁榮的消費者支出潮。